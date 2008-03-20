Алушта: чи бути пляжу для інвалідів?

Вищий господарський суд України за касацією прокуратури АР Крим направив на новий розгляд спір про право користування пляжем між комерційною структурою та Алуштинською міською громадською організацією інвалідів «Благодать».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, вивчивши доводи прокурора, касаційна інстанція скасувала попередні рішення судів про спонукання Алуштинської міськради надати землю в користування комерційній структурі. «Вищий господарський суд України виніс свою постанову на підставі того, що таке рішення прийнято без повного вивчення і перевірки всіх обставин справи. Зокрема, касаційна інстанція визнала невмотивованим висновок судів про те, що міськрада відмовила комерційній фірмі в наданні землі незаконно», - говорять у прокуратурі.

*** В березні минулого року Алуштинська міськрада відмовила товариству з обмеженою відповідальністю в наданні в оренду земельної ділянки на набережній Алушти з причини необхідності використання її для потреб територіальної громади - на спірній ділянці знаходиться єдиний міський комунальний пляж.