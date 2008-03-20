Відлуння війни: виявлено понад 450 боєприпасів

Поблизу кримського села було виявлено 466 снарядів, мін і набоїв часів ІІ Світової війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 17 березня пастух поблизу села Воїнка Красноперекопського району Криму виявив артилерійський снаряд, про що повідомив дільничного інспектора міліції. Піротехніки МНС, оглядаючи місце знахідки, упродовж наступних двох днів виявили там цілий арсенал зброї – артснаряди, мінометні міни і набої.

Найбільш небезпечними виявилися близько 70 артилерійських боєприпасів із пошкодженими підривниками, що підлягають знищенню на місці. З огляду на незначну відстань до найближчих житлових будинків (близько 500 метрів), ліквідація пошкоджених боєприпасів триває з дотриманням максимальних заходів безпеки. Решта набоїв вивозяться для знищення на спеціальний полігон.