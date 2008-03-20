Прес-конференція до дня боротьби з туберкульозом
13:57, 20 березня 2008Крым
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21 березня - 10.00. Прес-конференція до дня боротьби з туберкульозом (24 березня).
У прес-конференції беруть участь головний позаштатний фтизіатр Мінохоронздоров`я АРК Євген Охота, головний лікар Кримської республіканської установи «Протитуберкульозний диспансер №1» Олег Тімченко, професор кафедри туберкульозу КГДУ ім. Георгієвського Михайло Гришин.
Актова зала Республіканського центру здоров`я (Сімферополь, вул. Пушкіна, 3).
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