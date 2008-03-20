Нам впарюють згущенку без молока

Близько половини українського згущеного молока містить замість молока рослинні жири.

Такі дані УНІАН надав науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз ”ТЕСТ”.

Згідно з даними центру, тестування виявило, що з дев`яти українських марок згущеного молока, які були відібрані для експертизи і на упаковці яких не було згадки про вміст рослинних жирів, продукція чотирьох марок практично не містить молока і має значну частку рослинних жирів.

Лабораторні дослідження показали, що тільки п`ять зразків містили молоко: у них немолочний жир не було виявлено. Це згущене молоко ”Зотов”, ”Альтек”, ”Первомайський МКК”, ”ЛаннА” і ”ЕлітГрупп”.

У чотирьох зразків було виявлено рослинний жир, зокрема, в згущеному молоці ”Заріччя” виявилося близько 20% жиру немолочного походження, продукція ”Ічня” і ”Городоцький МКК” містять близько 90% немолочного жиру, а продукція ”Бахмачконсервмолоко” - близько 95%.

Крім того, згідно з даними центру, в продуктах ”Альтек” і ”Бахмачконсервмолоко” було виявлено спори цвілі.

Під час тестування було перевірено 9 вітчизняних торгових марок згущеного молока (”Зотов”, ”Первомайський МКК”, ”ЕлітГрупп”, ”ЛаннА”, ”Альтек”, ”Заріччя”, ”Бахмачконсервмолоко”, ”Городоцький МКК” та ”Ічня”), що не припускає згідно із ДСТУ 4274:2003 наявність в продукті рослинних жирів.