Рада скасувала закон про держзакупівлі

Верховна Рада України скасувала діючу редакцію закону«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення відповідного закону проголосували 440 народних депутатів з 446, зареєстрованих у сесійній залі. Депутати аплодисментами зустріли результати, висвітлені на електронному табло. Арсеній Яценюк приєднався до нардепів.

Законом передбачається повністю скасувати чинний закон з цього питання.

Цим законом передбачається доручити Кабінету Міністрів протягом двох тижнів спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти. Законом також доручено уряду розробити тимчасовий порядок здійснення держзакупівель на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв станом на 17 листопада 2004 року.

При цьому Верховна Рада України 415-ма голосами скасувала законопроект «Про внесення змін до закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», який був ухвалений у першому читанні в лютому цього року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував Верховній Раді ухвалити закон, яким передбачається скасування чинного закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

За словами голови ВР, парламент сьогодні мав розглядати в другом читанні законопроект щодо внесення змін до закону про тендерні закупівлі. В той же час, наголосив А.ЯЦЕНЮК, розгляд цього законопроекту не вирішить існуючу проблему в комплексі.

Він повідомив, що у зв’язку з цим в парламенті зареєстровано проект закону, яким передбачається скасування чинного закону про держзакупівлі. Крім того, за словами А.ЯЦЕНЮКА, цим законопроектом передбачається доручити Кабінету Міністрів упродовж одного місяця спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти.

При цьому голова ВР зазначив, що поки не буде ухвалено нову редакцію закону, законопроектом передбачається делегувати Кабінету Міністрів повноваження щодо визначення тимчасового порядку проведення держзакупівель.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що з цього приводу мав розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, які підтримують таку пропозицію.