Сьогодні мусульмани святкують Наврез.

Наврез – одне з найстародавніших свят землеробів, свято весни, народження нового дня, сонця, природи, любов до землі, її дарів.

Наврез – це іранське слово: «нав» – новий і «рез» (руз) – день, тобто Наврез означає «новий день».

Свято проводиться 21 березня, коли день рівний ночі (весняне рівнодення).

Цього дня в своїх молитвах люди просять про хороший урожай, достаток і здоров`я для всього живого на землі.