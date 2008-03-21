Мусульмани святкують Наврез
00:01, 21 березня 2008Крым
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Сьогодні день рівний ночі
Сьогодні мусульмани святкують Наврез.
Наврез – одне з найстародавніших свят землеробів, свято весни, народження нового дня, сонця, природи, любов до землі, її дарів.
Наврез – це іранське слово: «нав» – новий і «рез» (руз) – день, тобто Наврез означає «новий день».
Свято проводиться 21 березня, коли день рівний ночі (весняне рівнодення).
Цього дня в своїх молитвах люди просять про хороший урожай, достаток і здоров`я для всього живого на землі.
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