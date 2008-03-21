22 березня – всім по лопаті і на суботник

22 березня в ході другого загальноміського суботника в Сімферополі планується висадити 1070 дерев і 500 чагарників.

Зокрема, будуть висаджені софора, калина, туя західна, дуб, горіх, вишня повстяна, тамарікс, жасмин, інформує прес-центр міськради Сімферополя.

Найбільш масове висаджування дерев і чагарників буде проведено в парку ім. Гагаріна. Так, там планується висадити 100 калин, 20 туй, 30 софор. Крім того, уздовж вул. Гагаріна буде висаджена дубова алея і біля 150 кущів троянд. Керівництво і працівники міської ради і Ради міністрів АРК (біля 300 чоловік) висаджуватимуть дерева в парку ім. Гагаріна.

Також висадити чагарники планується на вул. Київської, в парку Шевченка.

Крім того, буде проведено прибирання територій, перекопування газонів, обрізання дерев і чагарників.

Нагадаємо, що весняний двухмесячник по впорядкуванню, озелененню і санітарному очищенню Сімферополя проводитиметься з 20 березня по 20 травня.