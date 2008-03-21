У Криму викрито земельних махінаторов
13:33, 21 березня 2008Крым
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Підроблення документів, печаток, штампів...
У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітників товариства з обмеженою відповідальністю, які в 2006 році уклали фіктивний договір купівлі-продажу з приватним підприємством, унаслідок чого незаконно отримали право на користування земельною ділянкою площею 0,3 га вартістю 3,4 млн. гривень.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Органами слідства УМВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, їх збут, використання підроблених документів).
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