У Криму викрито земельних махінаторов

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітників товариства з обмеженою відповідальністю, які в 2006 році уклали фіктивний договір купівлі-продажу з приватним підприємством, унаслідок чого незаконно отримали право на користування земельною ділянкою площею 0,3 га вартістю 3,4 млн. гривень.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Органами слідства УМВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, їх збут, використання підроблених документів).