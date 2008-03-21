132 здравниці Криму приймають курортників

Станом на сьогодні відпочиваючих приймають 132 санаторно-курортні установи і туристські підприємства Криму. Це на 8 більше, ніж станом на той же період минулого року.

Коефіцієнт заповнюваності працюючих здравниць зараз становить 43,6% (за той же період 2007 року - 41,5 %).

Про це свідчать дані Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, становить 145,3 тис. осіб. Це на 8,8% вище рівня аналогічного періоду минулого року (2007 р. - 133,5 тис. осіб).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 60,2 тис. осіб, що на 16,8% вище, ніж за аналогічний період минулого року (51,6 тис. осіб).