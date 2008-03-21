Сухогруз з контрабандою буйволятини затримали в Криму

14:50, 21 березня 2008
Крым
0 0

Вартість м`яса оцінюється в 2 млн. грн.

Приватне суховантажне судно, що незаконно перевозило 112 тонн м`яса, затримали в Криму співробітники СБУ, прикордонної і митної служб, вартість вантажу попередньо оцінюється в 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Головного управління СБУ в Криму, судно було виявлене під час розвантаження на приватному причалі в Керчі, що знаходиться поза зоною митного і прикордонного контролю.

За словами капітана, на борту судна була буйволятина. М`ясо перевозилося без супровідних документів з-за кордону в Україну з метою подальшої його реалізації.

«Все це стало підставою для затримання судна за порушення порядку перетину державного кордону. Стосовно капітана співробітниками прикордонної служби складений відповідний адміністративний протокол», - зазначають в СБУ.

На даний час із залученням співробітників Управління податкової міліції Керчі проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде ухвалене процесуальне рішення за статтею 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter