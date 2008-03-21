Сухогруз з контрабандою буйволятини затримали в Криму

Приватне суховантажне судно, що незаконно перевозило 112 тонн м`яса, затримали в Криму співробітники СБУ, прикордонної і митної служб, вартість вантажу попередньо оцінюється в 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Головного управління СБУ в Криму, судно було виявлене під час розвантаження на приватному причалі в Керчі, що знаходиться поза зоною митного і прикордонного контролю.

За словами капітана, на борту судна була буйволятина. М`ясо перевозилося без супровідних документів з-за кордону в Україну з метою подальшої його реалізації.

«Все це стало підставою для затримання судна за порушення порядку перетину державного кордону. Стосовно капітана співробітниками прикордонної служби складений відповідний адміністративний протокол», - зазначають в СБУ.

На даний час із залученням співробітників Управління податкової міліції Керчі проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде ухвалене процесуальне рішення за статтею 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).