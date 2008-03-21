Регіонали вимагають звільнити Луценка

Фракція Партії регіонів вимагає звільнити Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ у зв’язку з тим, що він надав Верховній Раді неправдиву інформацію про інцидент з українськими миротворцями у Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«У зв’язку з тим, що міністром внутрішніх справ була тут надана неправдива інформація, то рада фракції ставить питання щодо подальшого перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посаді», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що інцидент, який стався з миротворчим контингентом в Косово, пов’язаний із життям багатьох людей. За його словами, українські миротворці надалі не повинні брати участь у конфліктах, що можуть завдати шкоди їхньому здоров’ю та життю.

Міністерство внутрішніх справ України застерігає Партію регіонів від спроб здобути собі сумнівний авторитет на інциденті з українськими миротворцями в Косово.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МВС з приводу сьогоднішньої вимоги Партії регіонів вивести український миротворчий контингент з Косово.

Як стверджують в ДГЗ, лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час виголошення вимоги висловлювалися неправдиві твердження про «керівну роль» НАТО в діяльності українських миротворців, а також звинувачення на адресу керівництва МВС України про начебто приховування інформації щодо обставин цієї події.

У зв’язку з цим МВС висловлює обурення такою позицією Партії регіонів, яка "після переходу в опозицію не гребує жодними засобами, аби звинуватити чинну владу в тих чи інших гріхах».

За словами авторів заяви, "остання заява лідера цієї партії є безсоромною маніпуляцією емоціями пересічних громадян, які щиро співчувають потерпілим у Косово українським правоохоронцям".

Також в МВС звертають увагу, що Спеціальний миротворчий підрозділ та Кінологічний підрозділ МВС України в місії ООН в Косово діє на підставі Резолюції Ради безпеки ООН за № 1244 та Меморандумів взаєморозуміння між Україною та ООН від 20 грудня 2000 року та від 13 березня 2001 року. При цьому миротворчий персонал (у тому числі українці) підпорядкований керівництву місії ООН в Косово (а не НАТО), і МВС України не має повноважень втручатись в його службову діяльність.

Однак не зважаючи на це, підкреслили в МВС, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час робочої поїздки до Косово звернув увагу керівництва місії ООН на недоліки в організації роботи українських миротворців, які стали причиною трагічних подій.

Відповідні оцінки та пропозиції були озвучені міністром і під час його виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України 20 березня ц.р., зазначили автори заяви, додавши, що реалізація цих пропозицій дозволить провести справжню «роботу над помилками» щодо організації миротворчої діяльності й справді допомогти нашим миротворцям, які добросовісно виконують свій службовий обов’язок й користуються заслуженим авторитетом серед своїх іноземних колег.

Також в МВС зазначили, що українські миротворці, які перебувають нині у Косово та інших регіонах за межами України, знають справжню ціну показній «турботі» Партії регіонів. "Саме під час їхнього «урядування» Кабінетом Міністрів України під керуванням Віктора ЯНУКОВИЧА було прийнято постанову від 8 листопада 2007 року № 1296 „Про доповнення переліку держав і періодів бойових дій на їх території", «завдяки» якій українські миротворці (у тому числі ті, які несуть службу в Косово) після повернення на батьківщину вже не матимуть права отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії (якщо до того часу чинний уряд не скасує цю ганебну постанову)", наголошується в заяві.

Тому МВС України "висловлює рішучий протест проти спроб окремих політиків здобути собі сумнівний авторитет шляхом «топтання на кістках» українських миротворців й закликає усі політичні сили підходити до вирішення питання щодо подальшої участі представників України в міжнародних миротворчих місіях з урахуванням необхідності збереження авторитету нашої держави як одного з лідерів миротворчої діяльності".

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер 17 березня о 22.00 від численних осколкових поранень після проведеної операції.

20 березня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО виступив у парламенті з інформацією про цей інцидент і закликав Верховну Раду не приймати рішення про відкликання українських миротворців з Косово.