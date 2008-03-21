Курортний сезон відкриється на день трудящих

1 травня в регіонах Криму відкриється курортний сезон-2008.

Профільні міністерства приймають доручення, направлені на забезпечення регіонів до масового заїзду відпочиваючих.

Керівники рекреаційної галузі відзначають, що за підсумками минулого року і початку поточного простежується позитивна динаміка розширення рамок сезону, повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

Кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, становить 145,3 тис. осіб. Це на 8,8% вище рівня аналогічного періоду минулого року (2007 р. - 133,5 тис. осіб).

Станом на сьогодні відпочиваючих приймають 132 санаторно-курортні установи і туристські підприємства Криму. Це на 8 більше, ніж станом на той же період минулого року.