Ющенко та Путін побалакали про мазут
Обговорили питання компенсації
Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, під час якої, зокрема, сторони обговорили питання подолання екологічної катастрофи у Керченській протоці, можливі механізми боротьби з її наслідками, а також питання компенсації за завдану шкоду.
Про це повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА.
Прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА інформує, що також під час телефонної бесіди "було продовжено конструктивний діалог" двох Президентів із питань імплементації рішень Другої Українсько-Російської Міждержавної комісії. Співрозмовники домовилися про активізацію роботи органів Міждержавної комісії. Зокрема, засідання комітету з економічної співпраці під головуванням Прем`єр-міністрів України та Російської Федерації відбудеться 18 квітня цього року в Києві.