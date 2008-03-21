Ющенко та Путін побалакали про мазут

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, під час якої, зокрема, сторони обговорили питання подолання екологічної катастрофи у Керченській протоці, можливі механізми боротьби з її наслідками, а також питання компенсації за завдану шкоду.

Про це повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА.

Прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА інформує, що також під час телефонної бесіди "було продовжено конструктивний діалог" двох Президентів із питань імплементації рішень Другої Українсько-Російської Міждержавної комісії. Співрозмовники домовилися про активізацію роботи органів Міждержавної комісії. Зокрема, засідання комітету з економічної співпраці під головуванням Прем`єр-міністрів України та Російської Федерації відбудеться 18 квітня цього року в Києві.