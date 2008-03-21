У квітні оптові ціни на нафтопродукти можуть підвищитися ще на 5-7%

У квітні оптові ціни на нафтопродукти в Україні можуть підвищитися ще на 5-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора науково-технічного центру «Психея» (м. Київ) Геннадій РЯБЦЕВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, згідно з аналізом, який базується на статистичних даних світових і українських цін на нафту, дизельне пальне і високооктановий бензин, починаючи з січня 2005 року, сьогодні в Україні існують економічні передумови для зростання оптових цін у квітні на низькооктановий бензин - на 7%, високооктановий - на 6% і дизельне пальне - на 5%.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в кількох регіонах України ціна бензину досягла позначки 6 грн. літр, зокрема, в Криму, Дніпропетровську та ін.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в ситуації із зростанням цін на бензин мають розібратися Антимонопольний комітет і Генеральна прокуратура.

Вона підкреслювала, що в Україні приватизовані всі нафтопереробні заводи, АЗС також знаходяться в приватних руках. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що до сьогоднішнього дня не призначений новий керівник Антимонопольного комітету, «який би міг розібратися з монопольними явищами на цьому ринку».

19 березня міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що уряд має намір підписати з нафтотрейдерами меморандум про формування ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. На сьогодні два (Херсонський та Одеський) із шести українських нафтопереробних заводів знаходяться на реконструкції. Одеський НПЗ має намір у квітні поновити переробку сировини.

Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах за рік. У рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а інші постачаються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та ін.