Зернові культури посіяні на 72 тис. га
19:00, 21 березня 2008Крым
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Дані на 21 березня
За станом на 21 березня зернові культури посіяні на площі 72 тис. га із запланованих 94,7 тис. га, посіяти пізні зернові культури заплановано на площі 112,5 тис. га, багаторічні насадження – на площі 2176 га.
Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.
Заступник голови Радміну Микола КОЛІСНІЧЕНКО дав доручення керівникам регіонів прискорити освоєння засобів, виділених Криму з Держбюджету України в об`ємі 14,8 млн. грн. на підтримку агропромислової галузі, а також укласти договори на подачу води на зрошуваних землях.
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