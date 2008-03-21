Депутатам Верховної Ради Криму термін не додадуть?

Комітет з питань правової політики рекомендує парламенту відхилити проекти законів про зміни до

Конституції Автономної Республіки Крим (вони, зокрема, передбачають продовжити строк повноважень депутатів Верховної Ради автономії з чотирьох до п´яти років).

Як повідомляється на сайті ВР України, на засіданні Комітету було розглянуто законопроект "Про затвердження зміни до Конституції Автономної Республіки Крим" (щодо терміну повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) (реєстр. №1485), поданий народним депутатом Олександром Черноморовим, і проект закону "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" та затвердження зміни до Конституції Автономної Республіки Крим" (реєстр. №1485-1), внесений Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом реєстр. №1485 пропонується "затвердити зміну до Конституції Автономної Республіки Крим, прийняту Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 квітня 2005 року, яка передбачає подовження строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим з чотирьох до п´яти років".

В урядовому проекті закону (реєстр. №1485-1) пропонується внести зміни до ч. 3 статті 4 Закону "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", продовживши строк повноважень представницького органу з чотирьох до п´яти років. А також внести зміну до Конституції Автономної Республіки Крим, прийняту Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 квітня 2005 року, також передбачивши п´ятирічний строк повноважень цього органу.

Комітет вирішив рекомендувати парламенту відхилити законопроекти, оскільки "відповідно до пункту 1 частини другої статті 26 Конституції АРК, затвердженої Законом України від 23 грудня.1998 року подання про внесення змін до Конституції Автономної Республіки Крим на затвердження Верховною Радою України відноситься до виключної компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим".