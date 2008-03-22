Дитячу моду демонструють в «Артеку»

З 22 по 31 березня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) відбудеться Міжнародний фестиваль «Дні дитячої моди в «Артеку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», в ході фестивалю, що проводиться спільно з організаторами Українського тижня моди, пройдуть покази колекцій одягу відомих дизайнерів і торгових марок різних країн, дитячих театрів мод, конкурси дитячих моделей і юних дизайнерів.

Кутюр’є з України, Росії, Литви, і Латвії проведуть майстер-класи і навчальні семінари для «артеківців». «До конкурсу юних модельєрів «Стар кутюр» приєднаються і колекції «артеківцв». Вони не тільки представлять на суд професійного журі свої дизайнерські роботи, створені безпосередньо в «Артеку», але і стануть членами найбільшого за історію проведення сезонів моди журі. Тисяча сімсот дітей – учасників першої весняної зміни в «Артеку» - визначать номінанта премії Дитячий знак якості», - мовиться в повідомленні.

У малому журі конкурсу - генеральний директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ, комерційний представник провідних італійських брендів Джанні СЕПЕ, засновник і організатор Українського тижня моди Ірина ДАНИЛЕВСЬКА, українські модельєри Тетяна ЗЕМСКОВА і Олена ВОРОЖБИТ, президент громадської організації «Діти – наше майбутнє» Олена ВИХРИСТЕНКО і видавець Володимир НЕЧИПОРУК.