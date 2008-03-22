У Сімферополі заклали Алею миру

У Сімферополі під час другого загальноміського суботника заклали Алею миру.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради, алея складається з 50 дубів. «Дуби для висадки алеї були вибрані не випадково. Дуб – це символ мудрості, вічності, мужності», - зазначила віце-мер Сімферополя Марина ЧЕРНОВА.

У посадці дерев, крім урядовців міськради, взяли участь голова кримського уряду Віктор ПЛАКІДА і почесні консули різних країн в Сімферополі.

Всього висаджено 1196 дерев і 1569 чагарників (софора, калина, туя західна, дуб, горіх, ясен, ялівець козацький, вишня повстяна, форцизія і жасмин і т.д.), проведено обрізання 1845 дерев і понад 8560 чагарників.

В акції взяли участь 28,4 тисячі осіб (зокрема 2,6 тисячі жителів приватного сектора), а також працівники 818 підприємств і організацій. Було задіяно 206 одиниць техніки.

Очищено 3014,4 тис. квадратних метрів територій, ліквідовано щонайменше 100 стихійних звалищ, на полігон вивезено 4,2 тис. кубометрів сміття і гілок.