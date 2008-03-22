Екологи проти сміттєпереробного заводу в серцевині гірського Криму

Президент Кримської академії наук, лідер кримської організації Партії зелених України Віктор ТАРАСЕНКО заявляє, що проект будівництва великого сміттєпереробного заводу «в серцевині гірського Криму» «вражає своєю екологічною, соціальною і економічною безграмотністю».

Про це йдеться в заяві В.ТАРАСЕНКО, текст якої переданий агентству УНІАН.

За словами лідера кримських «зелених», в лютому уряд АРК ухвалив угоду з німецькою фірмою «Benreg Europe GmbH» про співпрацю у сфері переробки та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ). Потужність запланованого гіганта сміттєвої індустрії - 720 тис. тонн ТПВ в рік, сума інвестицій - 920 млн. євро.

«Здавалося б, доленосне рішення для потопаючого в сміттєвих звалищах курортного Криму. Але виникає ціла низка незрозумілих питань. Чому цей проект не обговорювався гласно на засіданнях Постійної Комісії Радміну АРК по поводженню з ТПВ? Чому не було ніякої інформації в ЗМІ про саму фірму, що йде до Криму з такими інвестиціями, про її технології переробки ТПВ?», - наголошується в заяві еколога.

В.ТАРАСЕНКО, посилаючись на дані журналістського розслідування, проведеного журналісткою газети «Дзеркало тижня» Валентиною САМАР, заявляє, що майданчик під будівництво сміттєпереробного заводу, що працює, як з`ясувалося, за технологією високотемпературного пиролізу, ”заздалегідь узгоджується кримськими урядовцями в селі Доброму Сімферопольського району”.

«Це серцевина Гірського Криму! Тут долиною річки Салгир через село Перевальне проходить головний потік туристів і рекреантів з Сімферополя на Південний берег Криму (Велика Алушта і Велика Ялта), - зазначає В.ТАРАСЕНКО. - Родюча міжгірська долина річки Салгир володіє численними унікальними пам`ятниками природи (всесвітньо відомі карстові печери Мармурова і Кизил-Коба), унікальними гірськими плато, стародавніми вулканічними і опадовими комплексами субтропічного моря, живописними лісовими масивами і водосховищами, що живлять столичний центр АРК (Сімферопольське, Аянське, Партизанське), пам`ятниками археології, а також стародавньої, нової і новітньої історії».

Еколог заявляє, що в стратегії розвитку Криму до 2017 року, розробленій вченими Кримської академії наук, тут передбачається створення оздоровчо-туристичного, культурно-розважального, эколого-натуралістичного, наукового і ділового центру національного масштабу «Альпійське село Кизил-Коба», який може стати візитівкою курортного Криму. «Ідеологія проекту припускає створення музейних комплексів «Кримськотатарське село», «Поселення таврів», «Римське зміцнення», «Городище скіфів» та ін. До концепції Альпійського села закладено інноваційні принципи максимальної екологічної сумісності людини і природи. У сміттєвому ж проекті німецької фірми, який підтримують кримські урядовці, зазначає В.ТАРАСЕНКО, якраз все навпаки.

«На 50 га в рекреаційній зоні, на які претендує фірма, поблизу густо заселених у долині річки Салгир дачних ділянок сімферопольців та алуштинців в с.Мармурове розміститься велике екологічно небезпечне підприємство. Майданчик заводу – це водозбір найбільшого на 32 млн. кубічних метрів Сімферопольського водосховища. Це територія підвищеної сейсмічності, активних карстових, ерозійних та інших геодинамічних процесів. При добовому переміщенні близько 2 тис. тонн ТПВ і без того переобтяжена головна курортно-туристична траса Криму (Сімферополь-Алушта-Ялта) буде блоковано сміттєвозами», - заявляє еколог.

На його думку, «в цілому проект вражає своєю екологічною, соціальною і економічною безграмотністю». «Як же треба не любити Крим, не поважати сподівання і прагнення кримчан розвивати його як міжнародний туристичний центр, щоб погоджувати і відстоювати такі сумнівні проекти», - додає лідер кримських «зелених».

В.ТАРАСЕНКО закликає відмовитися від будівництва заводу в даній місцевості і освоювати «економічно депресивні території Степового Криму». «Там є, куди вкласти мільйони євро, дати робочі місця, тепло і електроенергію, пожвавити економіку, забезпечити стійкість фундаменту і конструкцій своїх сміттєпереробних заводів у сприятливих геологічних і геодинамічних умовах, і тим самим зберегти екологічну та культурно-рекреаційно-туристичну привабливість Гірського Криму і ПБК», - підкреслив В.ТАРАСЕНКО.