Луценко нагородив кортиками міліціонерів із Севастополя
16:00, 22 березня 2008Крым
0 0
Нова відзнака за боротьбу з корупцією
|Юрій ЛУЦЕНКО
Про це міністр заявив сьогодні у Вінниці, виступаючи на розширеній виїзній колегії МВС.
Як передає кореспондент УНІАН, дві такі відзнаки сьогодні були вручені співробітникам Севастопольського управління по боротьбі з економічною злочинністю та співробітнику столичного УБОЗу.
При цьому, звертаючись до підлеглих із закликом активізувати боротьбу з хабарництвом та корупцією, особливо щодо посадовців вищих рангів, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Запевняю, кортики на складі ще є».
Також він висловив думку, що такого роду традиція буде закладена і стосовно інших підрозділів МВС, зокрема карного розшуку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter