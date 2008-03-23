На місце катастрофи відбув посол України в Китаї

Фізичний стан шести врятованих українських моряків судна „Нафтогаз-67”, яке затонуло поблизу Гонконга, є задовільним, жоден з моряків не зазнав тілесних ушкоджень.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ, потерпілі знаходяться на території Спеціального адміністративного району (САР) КНР Сянган (Гонконг).

У повідомленні зазначається, що 22 березня о 21.26 за місцевим часом (о 15.26 за київським часом) у Південно-Китайському морі поблизу САР Сянган відбулося зіткнення українського судна „Нафтогаз-67” з китайським судном.

В результаті катастрофи українське судно з усіма 25-ма членами екіпажу, 24 з яких – громадяни України, затонуло. У ході рятувальних робіт компетентними службами САР Сянган було врятовано 6 громадян України.

Пошуково-рятувальні роботи у районі катастрофи тривають. До пошуку залучені підрозділи морської поліції та протипожежної безпеки САР Сянган, у роботах беруть участь водолази та гелікоптер.

Посольством України у КНР створено спеціальну оперативну групу, членами якої встановлено контакт з компетентними службами САР Сянган та отримується оперативна інформація про перебіг та результати пошуково-рятувальних робіт.

З метою з’ясування обставин трагедії та надання організаційно-правового сприяння на місце події відбули посол України в КНР С.О.КАМИШЕВ та консул Ж.В.ЛЕЩИНСЬКА.