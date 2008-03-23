Ющенко вимагає забезпечити порятунок моряків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд вжити невідкладних заходів для належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт та надання необхідної допомоги врятованим українським морякам судна «Нафтогаз-67», яке потонуло біля Гонконга.

Як повідомляє прес-служба Президента, у зв`язку з аварією українського судна «Нафтогаз-67» з 24 громадянами України на борту, яка сталася 22 березня у Південно-Китайському морі, В.ЮЩЕНКО направив сьогодні до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО листа. У листі Президент просить уряд України у координації з компетентними органами Китайської Народної Республіки вжити невідкладних та вичерпних заходів для належного забезпечення пошуково-рятувальних робіт, надання необхідної медичної та матеріальної допомоги врятованим українським морякам та здійснення усіх необхідних дій по лінії консульської служби МЗС України для подолання наслідків цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 березня в умовах туману суховантажне судно з материкового Китаю зіткнулося з судном «Нафтогаз-67». «Нафтогаз-67», за словами капітана, затонув упродовж 5 хвилин. На судні перебували 25 осіб (24 українці і один представник Китаю). 7 членів екіпажу – один громадянин Китаю і 6 українців - при зіткненні перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі. 18 українських моряків наразі вважаються зниклими без вісти. Рятувальні роботи продовжуються.

Довідка. «Нафтогаз-67» з грудня 2001 року зафрахтовано швейцарською компанією Fortrans Limited. Відповідно до агентської угоди судно займалося якірозаводською та буксирувальними операціями, постачанням морських об`єктів у Південно-Китайському морі, на шельфі Китаю, Сінгапуру, Малайзії, Індонезії. Минулого року судно пройшло поточний ремонт і підтвердило дію класифікаційних суднових документів російського морського реєстру судноплавства.