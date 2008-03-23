Працює «гаряча телефонна лінія» МЗС

У зв’язку з катастрофою українського судна у Південно-Китайському морі в МЗС України створено оперативний штаб на чолі з заступником міністра закордонних справ Олександром КУПЧИШИНИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Також у МЗС відкрито „гарячу телефонну лінію” для надання оперативної інформації (238-15-88, 253-44-88).