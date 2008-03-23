Працює «гаряча телефонна лінія» МЗС
16:00, 23 березня 2008Крым
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У зв’язку з катастрофою створено штаб
У зв’язку з катастрофою українського судна у Південно-Китайському морі в МЗС України створено оперативний штаб на чолі з заступником міністра закордонних справ Олександром КУПЧИШИНИМ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Також у МЗС відкрито „гарячу телефонну лінію” для надання оперативної інформації (238-15-88, 253-44-88).
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