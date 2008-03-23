Затонуле судно відновлювати недоцільно

Універсальне судно забезпечення «Нафтогаз-67», яке напередодні затонуло в Південно-Китайському морі біля берегів Гонконгу, відновлювати недоцільно. Про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив голова правління Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, судно «Нафтогаз-67» було споруджено на початку 1990-х років. «Я не думаю, що, виходячи з терміну його експлуатації, стоятиме питання про його відновлення. Тим більше, після отримання такого пошкодження», - зазначив глава правління ДАО «Чорноморнафтогаз» і повідомив, що судно було застраховане.

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 березня в умовах туману суховантажне судно з материкового Китаю зіткнулося з судном «Нафтогаз-67». «Нафтогаз-67», за словами капітана, затонув упродовж 5 хвилин. На судні перебували 25 осіб (24 українці і один представник Китаю). 7 членів екіпажу – один громадянин Китаю і 6 українців - при зіткненні перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі. 18 українських моряків наразі вважаються зниклими без вісти. Рятувальні роботи продовжуються.

Довідка. «Нафтогаз-67» з грудня 2001 року зафрахтовано швейцарською компанією Fortrans Limited. Відповідно до агентської угоди судно займалося якірозаводською та буксирувальними операціями, постачанням морських об`єктів у Південно-Китайському морі, на шельфі Китаю, Сінгапуру, Малайзії, Індонезії. Минулого року судно пройшло поточний ремонт і підтвердило дію класифікаційних суднових документів російського морського реєстру судноплавства.