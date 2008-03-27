Керівники Криму виразили співчуття сім`ї загиблого моряка - кримчанина

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА направили телеграму співчуття Марині ПІСКУНОВОЇ – дружині загиблого кримчанина – члена екіпажа судна «Нафтогаз-67», яке потерпіло крах 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока).

Як повідомляє прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА, в урядовій телеграмі, зокрема, йдеться «Від імені депутатського корпусу і уряду Автономної Республіки Крим виражаємо щирі співчуття Вам і всім членам Вашої сім`ї, Вашим рідним і близьким у зв`язку з трагічною загибеллю в результаті аварії судна «Нафтогаз-67» Вашого чоловіка Піскунова Олександра. Разом з вами тужать і розділяють біль непоправної втрати всі кримчани».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз», Сімферополь, Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» було 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків. Тіла були пізнані 26 березня. Це моторист 1-го класу Олександр Піскунов (1975 року народження, одружений, є дочка - 1996 р.н. Проживав у кримському селищі Чорноморське) і матрос 1-го класу Олександр Кардаш (1976 року народження, одружений, проживав у Миколаєві).

Доля 16 українських моряків, затонулого біля Гонконгу судна «Нафтогаз-67», залишається невідомою (старший помічник капітана Андрій ГУБІН (1965 р.н.), 2-ий помічник капітана Дмитро МАКАРОВ (1981 р.н.), боцман Микола ІВАНІЧЕНКО (1957 р.н.), старший механік Віталій ВЕЛІКІЙ (1972 р.н.), 2-ої механік Володимир ІВЧЕНКО (1975 р.н.), 4-ий механік Дмитро АНІСІМОВ (1987 р.н.), електромеханік Ігор ДИРДА (1969 р.н.), старший електрик Микола КІНДЮК (1954 р.н.), старший моторист Андрій БАРАНОВІЧ (1962 р.н.), мотористи 1-го класу Максим ТАРАН (1982 р.н.), Віталій БОНДАР (1975 р.н.), Едем АМЕТОВ (1964 р.н.), матроси 1-го класу Максим НЕЖИНСЬКИЙ (1983 р.н.), Дмитро НАЗАРЕЦЬ (1979 р.н.), Дмитро АКУЛЕНКО (1983 р.н.), кухар Ольга МАРСОВА (1957 р.н.). Пошукова операція продовжується.