Герасим’юк відкрила в Сімферополі громадську приймальню ”Нашої України”

16:54, 28 березня 2008
Крым
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Раз на місяць усіх чекають народні депутати

Тележурналістка, народний депутат (блок «Наша Україна – Народна самооборона») Ольга ГЕРАСИМ’ЮК відкрила в Сімферополі громадську приймальню «Нашої України».

Як повідомляє прес-центр Кримської НУНС, у перший день депутат прийняла 50 кримчан.

Передбачається, що раз на місяць особистий прийом громадян проводитимуть народні депутати – «нашоукраїнці», а в інші дні прийом вестимуть їх помічники на громадських засадах.

О.ГЕРАСИМ’ЮК займатиметься Кримом по лінії партії разом з двома іншими народними депутатами – «нашоукраїнцями» Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ і Миколою МАРТИНЕНКОМ. 

В цьому році «Наша Україна» має намір відкрити громадську приймальню в Саках. Планується також відкриття громадських приймалень і в інших регіонах півострову.

 

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