Тележурналістка, народний депутат (блок «Наша Україна – Народна самооборона») Ольга ГЕРАСИМ’ЮК відкрила в Сімферополі громадську приймальню «Нашої України».

Як повідомляє прес-центр Кримської НУНС, у перший день депутат прийняла 50 кримчан.

Передбачається, що раз на місяць особистий прийом громадян проводитимуть народні депутати – «нашоукраїнці», а в інші дні прийом вестимуть їх помічники на громадських засадах.

О.ГЕРАСИМ’ЮК займатиметься Кримом по лінії партії разом з двома іншими народними депутатами – «нашоукраїнцями» Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ і Миколою МАРТИНЕНКОМ.

В цьому році «Наша Україна» має намір відкрити громадську приймальню в Саках. Планується також відкриття громадських приймалень і в інших регіонах півострову.