У Севастополі горів дах Будинку офіцерів Чорноморського флоту Росії

Вчора увечері у центрі Севастополя протягом приблизно двох годин горів дах Будинку офіцерів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційної інформації про причини виникнення пожежі на разі ще немає, проте місцеві ЗМІ повідомляють, що вчора вдень на даху працювали будівельники, які начебто розігрівали руберойд, чи бітум за допомогою газового пальника, що й могло стати причиною загоряння.

Через гасіння пожежі рух по вулиці Леніна майже на одну годину було призупинено, а сам Будинок офіцерів було оточено співробітниками міліції.

За попередніми даними, значного збитку будівлі внаслідок пожежі не завдано.