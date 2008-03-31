Втягування України в НАТО приведе до геополітичного зсуву

Втягування України і Грузії в НАТО приведе до істотного негативного геополітичного зсуву. Таку думку висловив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю газеті «Известия».

Він підкреслив, що США все більш і більш активно проникають у пострадянський простір: «Україна, Грузія - яскраві приклади. Якщо Україну і Грузію втягнуть в НАТО, це приведе до істотного негативного геополітичного зсуву».

Також він зазначив, що Росія бачить, як Америкою проводиться робота з центральноазіатськими державами, зокрема з Азербайджаном, з тим, щоб пустити їх енергоресурси в обхід Росії, «причому за маршрутами, які контролюються найбільш близькими до США режимами».

«Як нам діяти? Чинити зустрічний тиск на республіки колишнього СРСР? Це було б неповажно. Адже вони - суверенні країни, вони мають право вибирати своїх зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних партнерів», - підкреслив С.ЛАВРОВ.

Він висловив думку, що головною відповіддю на ці дії має стати привабливість Росії. «Привабливість в усьому - і в економічному, і в політичному, і в культурному, і в тому розумінні, що ми країна, котра може надати додану вартість до чиєїсь безпеки. Ми цим займаємося і в рамках Організації Договору про колективну безпеку, і в рамках Євразес, особливо в контексті створення митного союзу. Є економічна привабливість, є привабливість і з погляду забезпечення спокою, обороноздатності цих країн», сказав глава МЗС Росії.

«Ось хочуть побудувати газопровід "Набукко" - явно штучно придуманий проект. Такий же і "Баку-Тбіліси-Джейхан" - не те що свідомо збитковий, але такий, що не має поки що продукту для його заповнення, з дуже довгим терміном окупності, що вимагає вкладення "довгих" грошей. І це при тому, що були варіанти за "короткі" гроші одержати ті ж самі додаткові енергоресурси для Європи», - вважає міністр.

За його словами, у Росії є відповіді, які економічно ефективніші, і вони їх реалізовуватимуть. «Блакитний потік" вже працює. Прикаспійський газопровід, розширення газопроводу "Середня Азія-Центр", "Бургас-Александруполіс", "Північний потік", "Південний потік" - все це спирається на раціональну економічну базу. І, мабуть, гнучкість і далекоглядність у питаннях ціноутворення на центральноазіатський газ теж мають значення. Вважаю, що це хороші приклади того, як нам потрібно діяти. Ми повинні користуватися своїми природоресурсними, географічними, транзитними перевагами. Готові до конкуренції, але хай вона буде чесною», - підкреслив міністр.

У той же час, С.ЛАВРОВ ще раз повторив, що вступ України в НАТО приведе до перегляду економічних відносин: «Ми чесно говоримо, що це не може не мати наслідків, насамперед у плані геополітичному, але й в економічному також, адже найтісніші зв`язки сотень і сотень наших і українських підприємств у сфері військово-промислового комплексу, звісна річ, будуть переглянуті. Це відбудеться також і тому, що НАТО вимагатиме переходу на свої стандарти. А з російського боку виникатимуть питання щодо надійності всіх цих партнерських зв`язків з погляду нашої безпеки».