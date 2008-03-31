Кримські комуністи перерахують 10 тис. грн. сім`ям загиблих моряків

Бюро Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України ухвалило рішення про надання матеріальної допомоги сім`ям загиблих і зниклих без вести членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» компанії «Чорноморнафтогаз», яке 22 березня затонуло в Південно-китайському морі.

З бюджету Кримської Республіканської організації Компартії України для цієї мети буде виділено 10 тис. грн., повідомляє прес-служба кримської КПУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Знайдені тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою.