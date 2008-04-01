У Сімферополі з`явилися антикримськотатарські написи (фото)

18:58, 01 квітня 2008
Крым
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Меджліс обурений

У Сімферополі сьогодні було виявлено написи, зміст яких має образливий по відношенню до кримських татар характер, заявляє Меджліс кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, написи виявлені в різних районах Сімферополя, всі вони нанесені червоною фарбою і за змістом практично ідентичні.

У Меджлісі вважають написи «відкритим проявом ксенофобії».

Меджліс також відзначає, що образливі написи з`явились у Сімферополі невдовзі після провокаційної публікації в одній з кримських газет.

Фото прес-служби Меджлісу

 

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