У Сімферополі з`явилися антикримськотатарські написи (фото)

У Сімферополі сьогодні було виявлено написи, зміст яких має образливий по відношенню до кримських татар характер, заявляє Меджліс кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, написи виявлені в різних районах Сімферополя, всі вони нанесені червоною фарбою і за змістом практично ідентичні.

У Меджлісі вважають написи «відкритим проявом ксенофобії».

Меджліс також відзначає, що образливі написи з`явились у Сімферополі невдовзі після провокаційної публікації в одній з кримських газет.

Фото прес-служби Меджлісу