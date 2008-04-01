У Сімферополі з`явилися антикримськотатарські написи (фото)
18:58, 01 квітня 2008Крым
0 0
Меджліс обурений
У Сімферополі сьогодні було виявлено написи, зміст яких має образливий по відношенню до кримських татар характер, заявляє Меджліс кримськотатарського народу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, написи виявлені в різних районах Сімферополя, всі вони нанесені червоною фарбою і за змістом практично ідентичні.
У Меджлісі вважають написи «відкритим проявом ксенофобії».
Меджліс також відзначає, що образливі написи з`явились у Сімферополі невдовзі після провокаційної публікації в одній з кримських газет.
Фото прес-служби Меджлісу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter