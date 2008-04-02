Кабмін затвердив угоду про міжнародне сполучення між портами Керч і Поті

Кабінет міністрів України затвердив угоду між урядами України і Грузії з організації прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення між портами Керч (Україна) і Поті/Батумі (Грузія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що це загальна рамкова угода.

«Зараз ми рахуватимемо, скільки потрібно для цього коштів, і визначати терміни», - підкреслив міністр.

Довідка УНІАН. Рішення про створення поромної переправи Керч-Поті, яка вдвічі скорочує шлях і, відповідно, час доставки вантажів між портами України і Грузії, було ухвалене Кабінетом міністрів ще в 2005 році. Національний перевізник СК «Укрферрі» в 2007 р. розпочав будівництво поромного терміналу в Керченському морському порту. З Керченським портом був підписаний договір про спільну діяльність, який узгоджений з Міністерством транспорту і зв`язку. «Укрферрі» вклала в будівництво переправи понад 15 млн. грн.

За інформацією Асоціації судновласників України, незважаючи на те, що нова лінія між Україною і Грузією - поромна переправа Керч-Поті - була відкрита ще в жовтні 2007 р., досі триває бюрократична тяганина з введенням збудованого поромного терміналу в експлуатацію. Зокрема, не присвоєний додатковий поромний статус вже існуючому в Керчі прикордонному пункту пропуску, не відкриті відповідні експортні коди припортовій станції, не підписані Правила перевезень.

За розрахунками фахівців, вантажооборот між портами України і Грузії завдяки роботі нової переправи в 2008 р. зросте в півтора рази. Нова поромна переправа також стане потужним імпульсом для розвитку співпраці країн ОЧЕС і ГУАМ у транспортній сфері.