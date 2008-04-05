Курортам Криму необхідно збільшити сезон

Лише збільшення тривалості активного курортного сезону може допомогти кримським здравницям зберегти конкурентоспроможність.

Таку думку висловили у власній статті, опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня» (№13 (692) 5-11 квітня 2008), доктор медичних наук, професор Микола БОГДАНОВ і кандидат економічних наук Василь ГРИБАНОВ.

За словами експертів, більшість кримських курортних закладів після завершення літнього сезону не тільки не пропонують туристам жодної розважальної програми, а просто закриваються.

«У районі Великої Ялти із 150 підприємств курортно-рекреаційного комплексу (КРК) з неповним завантаженням працюють у міжсезонні лише декілька, здебільшого, це санаторні установи», - констатують експерти.

На їх думку, тільки розширення меж курортного сезону за рахунок розвитку орієнтованих на міжсезоння туристичних послуг дасть змогу кримським курортам зберегти конкурентоспроможність порівняно з Єгиптом, Туреччиною та іншими туристичними напрямками.

«Якщо ми зараз не розширимо межі курортного сезону, інфляційне підвищення рівня витрат на послуги КРК у їх виробника і водночас неможливість «вистрибнути» з лещат рівня конкурентних цін на них, диктованих глобальним ринком, однозначно погіршать існуючий стан речей», - відзначили експерти.

Ще однією проблемою кримських курортів, на їх думку, може стати слабка енергетична інфраструктура регіону і низька енергоефективність самого курортного комплексу.

«Зараз існує, а в перспективі наростатиме немов снігова куля, загроза втрати конкурентоспроможності курортних послуг через наше явне відставання від конкурентів щодо ефективності енергоспоживання», – стверджують учені.