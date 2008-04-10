«Будіндустрія» розпочала випуск товарного бетону в Севастополі

ЗАТ «Бахчисарайський комбінат ”Будіндустрія” в квітні запустило у виробництво розчино-бетонний вузол (РБУ) у Севастополі.

Про це повідомив голова Наглядової ради ЗАТ ”Бахчисарайський комбінат ”Будіндустрія” Артур ЛУК’ЯНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, виробнича потужність вузла становить 60 кубометрів товарного бетону за годину.

А.ЛУК’ЯНЕЦЬ зазначив, що підприємство розташоване неподалік заводу «Мусон», «у чистому полі», земельну ділянку площею 1 га комбінат узяв в оренду через земельний аукціон.

За його даними, сума інвестицій у закупівлю устаткування німецької компанії Liebher склала 6 тис. євро, а загальна сума інвестицій у проект з урахуванням придбання прав оренди на землю склала 15 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ “Бахчисарайський комбінат “Будіндустрія” має намір побудувати в Севастополі, Сімферополі і Ялті заводи з виробництва бетону.

Комбінат має в своєму розпорядженні дві печі з виробництва цементу загальною проектною потужністю 517 тис. тонн за рік.

Чистий прибуток підприємства в 2007 році склав 67 млн. грн.

На грудень 2006 року 86,46% акцій підприємства належали ЗАТ “БРІНКФОРД” (Київ).