МДА передала правоохоронцям матеріали про земельні порушення міськради

Севастопольська міська державна адміністрація заявляє про виявлення нею спільно з уповноваженими органами державного регулювання у сфері земельних правовідносин фактів порушення земельного законодавства з боку міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній заяві міськадміністрації, яку зачитала сьогодні на брифінгу заступник голови адміністрації Ольга КОВІТІДІ.

Автори заяви також повідомляють, що передали до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, прокуратури міста Севастополя й іншим правоохоронним органам «матеріали за фактами грубого порушення вимог земельного законодавства з боку Севастопольської міської ради».

Зокрема, зазначається в заяві, 8 квітня 2008 року на сесії міської ради «були ухвалені рішення «Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Орлинівське мисливське господарство» і товариству з обмеженою відповідальністю «Кордон Мекензі» в користування севастопольських мисливських угідь». Загальна площа вилучених у державного підприємства «Севастопольське лісомисливське господарство» і переданих приватним фірмам земель, що належать до природно-заповідних лісомисливських угідь, становила 19 тисяч гектарів».

Таким чином, підкреслюється в заяві, «приватні підприємства дістали можливість вільно розпоряджатися територією, яка дорівнює однієї чверті всього Севастополя. За ділянку площею 13 тисяч гектарів приватне підприємство «Орлинівське мисливське господарство» платитиме місту 500 тис. грн. на рік. Менш ніж за 42 тисячі на місяць приватне підприємство одержало право вести будівництво і розпоряджатися природно-заповідним фондом на площі, що дорівнює території, яку займає Севастополь як місто».

Севастопольська міськдержадміністрація вважає дії міської ради «безпрецедентними за своїми наслідками не лише для екології Севастополя і Криму», а такими, що «позбавляють місто перспектив на розвиток цілих галузей економіки».

У заяві також зазначається, що відповідно до вимог чинного законодавства України, у державного підприємства «Севастопольське лісомисливське господарство» у користуванні має знаходитися не менше двох третин лісомисливських угідь міста Севастополя. Виходячи ж з того, продовжує міськдержадміністрація, що загальна площа природно-заповідних лісомисливських угідь, що знаходилася у користуванні ДП «Севастопольське лісомисливське господарство», становить 20 тис. га, а після ухвалення вказаних рішень міськрадою земельні ділянки природно-заповідного фонду заповідників мису Айя і Байдарського «йдуть до комерційних структур», то це «призводить до припинення діяльності державного підприємства «Севастопольське лісомисливське господарство», чим порушуються державні інтереси».