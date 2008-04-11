За роки незалежності українки зробили 30 млн. абортів - неофіційна статистика

02:07, 11 квітня 2008
Крым
0

Оголошується акція «Спасемо життя!»

За роки незалежності в Україні було зроблено 30 мільйонів абортів, стверджує Всеукраїнська громадська організація "Доля". Це неофіційна статистика.

З огляду на таку тенденцію, а також те, що за роки незалежності з 52 мільйонів українців залишилося лише 46 мільйонів, експерти б`ють тривогу і заявляють про те, що Україна знаходиться на межі демографічної катастрофи. "Сьогодні в Україні щодня робиться понад 700 абортів", – повідомляють у ВГО "Доля", додаючи при цьому, що аборт – це убивство живої істоти. Незважаючи на це, в Україні його можна зробити навіть на 154 день вагітності.

"Спасемо життя!" - під таким гаслом оголошується акція, що буде діяти до тих пір поки на Україні не буде прийнятий Закон, що забороняє робити аборти та інші дії, які спричиняють штучне припинення вагітності.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter