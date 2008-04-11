За роки незалежності українки зробили 30 млн. абортів - неофіційна статистика

За роки незалежності в Україні було зроблено 30 мільйонів абортів, стверджує Всеукраїнська громадська організація "Доля". Це неофіційна статистика.

З огляду на таку тенденцію, а також те, що за роки незалежності з 52 мільйонів українців залишилося лише 46 мільйонів, експерти б`ють тривогу і заявляють про те, що Україна знаходиться на межі демографічної катастрофи. "Сьогодні в Україні щодня робиться понад 700 абортів", – повідомляють у ВГО "Доля", додаючи при цьому, що аборт – це убивство живої істоти. Незважаючи на це, в Україні його можна зробити навіть на 154 день вагітності.

"Спасемо життя!" - під таким гаслом оголошується акція, що буде діяти до тих пір поки на Україні не буде прийнятий Закон, що забороняє робити аборти та інші дії, які спричиняють штучне припинення вагітності.