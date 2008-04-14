4 людей постраждали у Криму внаслідок отруєння продуктами горіння
13:04, 14 квітня 2008Крым
0
Причина пожежи встановлюється
Сьогодні вночі в селі Жовтокам’янка Сакського району Криму у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої від отруєння продуктами горіння постраждали 4 людей.
Двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Її причина та розмір матеріальних збитків від неї встановлюються.
На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в АР Крим.
Людей у стані легкого та середнього ступеню важкості госпіталізовані до міськлікарні, повідомляє Управління інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ МНС України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter