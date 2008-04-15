У Сімферополі організували конкурс «Я оспівую кримську столицю»

У Сімферополі організували фестиваль-конкурс пісень про місто «Я оспівую кримську столицю».

Фестиваль, приурочений до святкування Дня міста, проводиться вперше.

Основна мета фестивалю - популяризація Сімферополя як культурного і туристичного центру, додання місту нового іміджу за допомогою пісенного і музичного мистецтва, виховання у його жителів відчуттів патріотизму, пошани і любові до історичної і культурної спадщини Сімферополя.

У конкурсі приймають участь поети і композитори, що живуть в Сімферополі, чия творчість оспівує місто, його жителів, засновників, видних діячів і славне героїчне минуле.

Перший етап фестивалю-конкурсу приурочений до дня звільнення Сімферополя від фашистських загарбників і відбудеться 18 квітня.

За підсумками конкурсного прослуховування жюрі визначить кращі музичні твори.

Пісні-переможці фестивалю-конкурсу увійдуть до подарункового альбому (диск), презентація якого відбудеться в день міста - 1 червня.

Нагородження мером Сімферополя переможців в номінаціях «Кращий автор слів до пісні про Сімферополь», «Кращий композитор пісні про Сімферополь», «Кращий виконавець пісні про Сімферополь» відбудеться в рамках святкування 224-х роковин міста.