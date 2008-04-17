Кримський нафтотрейдер «забув» заплатити майже мільйон гривень податків

Слідчим відділом податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах посадовими особами одного з крупних підприємств автономії, що займається продажем паливно-мастильних матеріалів.

Як йдеться в повідомленні прес-служби ДПА в Криму, керівництво підприємства, порушуючи ряд пунктів Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», умисне відхилилося від сплати податків в сумі понад 945 тисяч грн. «Це привело до недонадходження до бюджету грошових коштів в особливо крупних розмірах», - повідомляють податківці.

В даний час проводяться заходи, направлені на погашення збитку, заподіяного державі.