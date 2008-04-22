Митрополит Сімферопольський і Кримський приймає вітання

Сьогодні, 22 квітня – день народження у митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.

Зокрема, Владику Лазаря привітав голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

"Ви авторитетний релігійний діяч, все життя і помисли якого направлені на всесторонній розвиток церковного життя, зміцнення етичних основ суспільства, цивільного миру і згоди", - йдеться у телеграмі А.ГРИЦЕНКА на адресу Лазаря, повідомляє прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА.

А.ГРИЦЕНКО побажав митрополиту міцного здоров`я і довгих років життя, успіхів на шляху до згоди і взаєморозуміння між людьми різних поглядів і віросповідань та ін.

Владику Лазаря з днем нарождення привітав головний комуніст Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ. "Сьогодні Кримська паства із задоволенням дивиться на ті перетворення, які відбуваються під Вашим керівництвом, коли йде активне зростання будівництва, відновлення, реконструкції церков", - відзначив депутат. Л.ГРАЧ побажав Лазарю "довгі літа".

Довідка. Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Ростислав Пилипович Швець) народився 22 квітня 1939 року в селі Комарин Кременецького району Тернопільської області в селянській родині. Після закінчення школи став послушником у Свято-Духівському скиті Свято-Успенської Почаївської Лаври, потім — в Успенському Жировицькому монастирі Мінської єпархії.

1957 року вступив до Мінської духовної семінарії. Протягом 1958-1961 років служив у лавах радянської армії.

1964 року закінчив Одеську духовну семінарію, у 1968 — Ленінградську духовну академію, одержавши вчений ступінь кандидата богословських наук за наукову роботу: "Православно-богословський аналіз інтерпретацій книги пророка Даниїла протестантськими теологами".

З 1968 по 1971 рік навчався в аспірантурі при Московській духовній академії, працював референтом Відділу зовнішніх церковних зносин.

5 березня 1972 року був рукопокладений у сан диякона, а 12 березня — в сан ієрея. Пастирське служіння проходив у Києві — у Покровському жіночому монастирі і Володимирському кафедральному соборі.

1975 року був призначений у клір Аргентинської єпархії, де одночасно виконував обов`язки секретаря архієпископа Аргентинського і Південноамериканського.

З 1978 року — протоієрей.

1 квітня 1980 року прийняв чернечий постриг, а 7 квітня того ж року возведений у сан архімандрита.

Хіротонісаний у єпископа 18 квітня 1980 року і призначений єпископом Аргентинським і Південноамериканським, Патріаршим Екзархом Центральної і Південної Америки.

1985 року возведений у сан архієпископа і призначений керуючим архієреєм Івано-Франківської єпархії. Того ж року знову призначений на Аргентинську кафедру, де служив до 1989 року.

1989 року владика Лазар призначений архієпископом Тернопільським і Кременецьким; у 1991 — Одеським та Ізмаїльським, згодом того ж року — Одеським і Херсонським, а в 1992 — архієпископом Сімферопольським і Кримським.

2000 року возведений у сан митрополита.