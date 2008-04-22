15 тисяч чоловік збираються вийти на демонстрацію в Сімферополі

1 травня в Сімферополі (Крим) в демонстрації планується участь біля 15 тисяч чоловік.

Про це повідомлялося сьогодні на координаційній нараді з питання проведення в Сімферополі Першотравневої демонстрації.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради, на сьогоднішній день заявки на участь в демонстрації подали наступні політичні партії і громадські організації: СДПУ(О), «Союз», СПУ, КПУ, «Батьківщина», Федерація незалежних профспілок України і Незалежна профспілка «Трудящі».

Крім політичних партій і громадських організацій, в Першотравневій демонстрації візьмуть участь керівництво автономії, міста, районних в місті рад, а також апарати Верховної Ради Криму, Ради міністрів АРК, міськвиконкому і райрад, творчі колективи, спортсмени. «Всього, з урахуванням городян, охочих прийняти участь в демонстрації, планується участь біля 15 тисяч чоловік», - відзначили в прес-центрі.

На нараді також повідомлялося, що на час проведення демонстрації Державтоінспекцією буде перекрито рух по центральних вулицях Сімферополя (на вулицях Севастопольська і Самокіша, на пр. Кірова).