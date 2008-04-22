У Криму випускатимуть «елітну паску»

«Кримхліб» приготував до Великодня декілька новинок.

Як повідомляє менеджер по зв`язках із громадськістю і пресою ЗАТ "Холдинг "Т і С" Юлія ШЕЙКО, цього року підприємства «Кримхліба» випускатимуть набори «Пасхальні» (з трьох кексів по 100 і по 300 гр., упаковані в красиву і зручну подарункову упаковку).

«Але справжнім подарунком підприємства для кримчан стане елітна паска «Паска Пасхальна святкова» розважуванням 1 кг, виготовлена з додаванням цукатів, маку, горіхів, родзинок, просочена коньячним лікером», - повідомляє Ю.ШЕЙКО. Ця продукція буде упакована в барвисту упаковку і стане смачним подарунком до свята.