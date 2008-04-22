120 тонн пасхальних пасок планує зробити «Кримхліб» до свята

«Кримхліб» планує випустити до свята Великодня до 120 тонн пасхальних пасок. Це дозволить задовольнити попит кримських покупців на традиційні святкові вироби.

Сьогодні хлібокомбінати ВАТ «Кримхліб» почали виробництво пасхальних пасок і кексів.

Зокрема, Сімферопольський хлібокомбінат випече до 40 тонн пасок.

Цього року хлібопеки Сімферопольського хлібокомбінату за традицією випікатимуть «Кекс Недільний» (з додаванням родзинок розважуванням 150, 300 і 600 гр.), «Паску Пасхальну» (з додаванням родзинок, цукатів, горіхів, маку, прикрашений ручним декоративним розписом, такі паски випускатимуться масою 400 і 650 гр., вони упаковані в святкову упаковку).

У передсвяткові дні хлібокомбінати ВАТ «Кримхліб» працюватимуть в інтенсивнішому графіку для того, щоб повністю забезпечити замовлення по виготовленню пасхальних кексів і пасок, а також інших видів хлібобулочної продукції, інформує Холдинг «Т і С».