Цвинтарі готують до поминального дня

Кладовища Сімферополя (Крим) готують до поминального дня (4 травня).

Як повідомляє прес-центр міскради Сімферополя, зокрема, на міському кладовищі «Абдал-1» побудована огорожа (760 метрів). На території кладовища планується провести ямковий ремонт, а місцями повністю відновити асфальтобетонне покриття. Крім того, встановлено 2 інформаційні щита з планом розміщення секторів.

На кладовищі «Абдал-2» також планується провести ямковий ремонт, на центральному в`їзді повністю відновлять асфальтобетонне покриття, будуть вивішені 2 інформаційних щита з планом розміщення секторів. На цих кладовищах ведеться обрізання дерев і чагарників, в поминальний день буде встановлено по 10 біотуалетів.

На Староруському кладовищі приведені в порядок і реставруються братські могили, меморіали воїнам, померлим в госпіталях, і партизанам-підпільникам. До Дня Перемоги - 9 травня - буде проведена реставрація двох могил радянських воїнів, загиблих при звільненні Сімферополя. Ведеться обрізання дерев і чагарників.

На військовому кладовищі відновлено 18 пам`ятників, військових поховань. Частково встановлена огорожа з металевих секцій. Також на території кладовища ведеться обрізання дерев і чагарників, косовиця трави.

Також вже виконаний косметичний ремонт Могили Невідомого солдата.