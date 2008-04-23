У Сімферополі шукають самовільно захоплені квартири

У Сімферополі (Крим) активізована робота по інвентаризації житлового фонду з метою виявлення вільних і самовільно зайнятих квартир.

Як інформує прес-центр міськради Сімферополя, житлово-експлуатаційні об`єднання (ЖЕО) 3-х районів міста створили комісії з проведення інвентаризації житлового фонду.

ЖЕО Центрального району за станом на 1 квітня виявило 11 самовільно зайнятих неприватизованих квартир. Так, тільки в поточному місяці виявлене 2 самовільно зайняті квартири, по яких проведено виселення. Також виявлено 8 неприватизованих квартир, в яких прострочені договори на вселення, 3 приватизовані квартири, в яких довгий час не визначені спадкоємці, 3 неприватизовані квартири, в яких наймачі вибули (залишилися зареєстровані тільки квартиранти), 11 неприватизованих квартир, з яких 7 - в аварійному стані або зруйновані.

Комісія ЖЕО Залізничного району з початку року виявила 3 вільних квартири, ЖЕО Київського району - 8 квартир, що звільнилися, і 4 самовільно зайнятих.

Всі відомості про вільні і самовільно зайняті квартири передаються в управління з питання квартирного обліку і розподілу житла Сімферопольської міськради з метою подальшого їх розподілу громадянам, що потребують поліпшення житлових умов.