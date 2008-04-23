Керченський моряк помер від африканської малярії

Від ускладнень після малярії, перенесеної у берегів Африки, помер трал-майстер судна «Ніара» Василь Прокопюк, повідомляє портал "Керч - це моє місто".

У нещасливий рейс В.Прокопюк відправився абсолютно здоровою людиною. Захворівши малярією разом зі всіма членами екіпажа, відчував себе гірше за інших. Сумнівні пігулки, якими лікували на борту, мало допомогли здоров`ю. Поставлений медиками вже дома діагноз не давав надію на довге майбутнє: рак.

На похорони моряка зібралися родичі, друзі, товариші по рейсу.

Юридичною стороною справи займатиметься Керченська профспілка працівників торгового і риболовецького флоту, який має намір включити відповідний позов в справу, що вже розглядається в суді.

***Як повідомлялося, керченські рибалки фактично були заручниками в Африці. Власник сейнерів не платив людям зарплату, оскільки погано ловилася риба, і в той же час відмовлявся повернути їх додому.