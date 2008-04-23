У Криму сталася «солодка» пожежа

17:11, 23 квітня 2008
Крым
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"Камаз" зробив екстрену зупинку

У Криму сталася «солодка» пожежа – згоріла партія кукурудзяних паличок і пластівців.

"Камаз", що їхав із Сімферополя у бік Харкова, був вимушений зробити екстрену зупинку, повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

Водій почув запах диму. Гасити фургон, завантажений кукурудзяними паличками, власними силами було вже марно. Водій почав дзвонити рятувальникам. Коли на місце прибув пожежний розрахунок, полум`я вже охопило площу близько 12 квадратів. Вогонь не встиг захопити брезентовий верх і борти фургона, горіли лише паки з кукурудзяними ласощами.

З вогнем пожежники справилися за 10 хвилин, але вантаж практично весь зіпсований.

Причину пожежі зараз встановлюють. За словами рятувальників МНС, швидше за все, пожежа сталася через необережность при курінні пасажира "Камаза".

 

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