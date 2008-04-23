Про Крим на РНБО балакатимуть після свят

Засідання Ради національної безпеки і оборони, яке було заплановано на 25 квітня, перенесено на більш пізніший термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, засідання РНБО відбудеться після Великодніх свят. Конкретно дату буде повідомлено також після свят.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що на засіданні РНБО 25 квітня обговорюватимуться питання щодо виконання рішень РНБО по ситуації в Криму; стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Також учасники засідання РНБО мали розглянути питання попередження та нейтралізації загроз національної безпеки, пов’язаних із проблемами розвитку аеропортів України.

Крім того, на засіданні РНБО передбачалося обговорить тему надання статусу учасника бойових дій громадянам України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях.