На референдум про недовіру Куніцину & Со знадобиться 650 тис. грн.

Севастопольською міська рада сьогодні на позачерговому пленарному засіданні визначилась з організаційними питаннями, що стосуються проведення 25 травня 2008 року місцевого (консультативного) референдуму з питання довіри до міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутати затвердили календарний план з підготовки і проведення референдуму, створили відповідну міську комісію, визначили склад, межі дільниць для голосування і місця розташування дільничних комісій, затвердили кошторис витрат на підготовку і проведення референдуму, а також зміст і форми бюлетенів.

Вирішено створити 173 дільниці, а також 14 додаткових. На проведення референдуму знадобиться виділити з місцевого бюджету 649 тис. 995 грн. 66 коп.

Як повідомив журналістам після закінчення сесії голова міської ради Валерій САРАТОВ, «після численних консультацій» з ЦВК вирішено залишити в бюлетені «Так і «Ні». За словами В.САРАТОВА, «для нас немає проблеми скликати сесію і висловити недовіру. Я вважаю, і ми вважаємо, що в даній ситуації нехай народ визначиться».

Заступник голови міської державної адміністрації Ольга КОВІТІДІ, яка взяла участь у роботі сесії, в інтерв`ю журналістам наголосила, що в умовах неможливості проводити аукціони «скорочувати дохідну частину бюджету на всі ці заходи недоцільно». За її словами, «сьогодні необхідно фінансувати, виконувати соціальні програми, тому у нас це викликає, звичайно, негативне ставлення».

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці в Севастополі має місце протистояння між представницькою і виконавчою владою міста на «земельному» грунті.

Рішення про проведення референдуму було ухвалено на сесії 8 квітня цього року.