17 тонн тюлю затримали митники Криму

Понад 17 тонн синтетичного тюлю намагався незаконно провезти до Росії через Україну громадянин Туреччини.

Як повідомляє прес-служба Держмитслужби України, автомобіль “Рено” з вантажем прибув на поромі до Євпаторійського морського торгового порту, водій-експедитор турецької фірми мав доставити на адресу російського підприємства понад 17 тонн трикотажної тканини.

До митного оформлення водій пред’явив товаросупровідні документи, за якими вартість трикотажу становила майже 37 тисяч доларів США. "Але під час митного і прикордонного оглядів авто у портфелі експедитора митники виявили ще один пакет документів. Згідно з ними до Росії прямувала не трикотажна тканина, а синтетичний тюль. І вартість цього вантажу приблизно в 4 рази перевищує суму, заявлену митниці. Інформація, зазначена у прихованих документах, підтвердилась: у вантажному відділені машини митники знайшли 651 мішок з тюлем", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, турецький громадянин вчинив дії, направлені на переміщення товару з приховуванням від митного контролю, зазначили в Держмтслужбі.

Працівники Кримської регіональної митниці склали протокол про порушення митних правил. Товар загальною вартістю понад 700 тисяч гривень затримано.