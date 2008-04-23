Погода в Криму на 24-25 квітня

У четвер, 24 квітня, в Криму без опадів. Як повідомиляє Укргідрометцентр, вітер очікується північний 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

В Україні 24 квітня часом очікуються невеликі, на сході помірні дощі, окремі грози.

25 квітня (п`ятниця) в Криму також без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

В Україні 25-26 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 25 квітня у східних областях та Приазов`ї невеликий дощ.